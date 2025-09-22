Меню
Киноафиша Статьи В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

22 сентября 2025 10:23
В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

Бегом смотреть!

«Зов предков» — это не просто приключенческая драма, а настоящая ода дикой природе и силе духа. Картина рассказывает о дружбе, преданности и выживании, и именно поэтому у неё так много «родственных душ» среди других фильмов. Если вам понравилась эта история, стоит обратить внимание на следующие ленты.

Север, собаки и борьба за жизнь

В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

«Белый плен» (Eight Below, 2006) — драматическая история о выживании ездовых собак в суровой Антарктиде. Фильм основан на реальных событиях и наполнен тем самым духом стойкости, что и «Зов предков».

«Белый клык» существует в двух версиях — советской (1946) и американской (1991). В обеих интерпретациях знаменитого романа Джека Лондона главный герой — волкособ, чья судьба переплетается с человеком. Картины прекрасно передают тему одомашнивания и внутренней борьбы животного.

В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

«На грани» (The Edge, 1997) — более суровая версия истории выживания. Герои Энтони Хопкинса и Алека Болдуина оказываются лицом к лицу с дикой природой и медведем. Здесь меньше романтики и больше напряжения, но атмосфера схожа.

Дух приключений и испытания судьбы

В восторге от «Зова предков»? Припасли для вас целый список похожих фильмов, на которые стоит обратить внимание

«Семь лет в Тибете» (1997) с Брэдом Питтом — фильм о личном пути, где приключения переплетаются с духовными поисками. Не столь «животный» сюжет, но та же борьба с собой и стихией.

«Робинзон Крузо» (1997) — экранизация знаменитого романа Даниэля Дефо. Классическая история выживания в одиночестве, которая прекрасно дополняет тему «Зова предков».

«Морской волк» (The Sea Wolf, 1941) — старое, но мощное произведение о жестокости и силе характера. Атмосфера сурового моря здесь сродни холодным просторам Севера.

А здесь припасли бриллианты среди психологических триллеров, которые не дадут вам отлипнуть от экрана.

Фото: Кадры из фильмов «Зов предков» (2020), «Белый плен» (2005), «Семь лет в Тибете» (1997), «Белый клык» (1946)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
