В Викторианскую эпоху была популярна туалетная маска: ужаснетесь, узнав, что это такое

Уход за собой в ту эпоху выглядел иначе.

Женщины во все эпохи стремились сохранить красоту и молодость. И если сегодня косметология развивается весьма стремительно, то еще век назад прекрасному полу приходилось прибегать к антинаучным процедурам, которые даже могли навредить.

Так, в Викторианскую эпоху была весьма популярна так называемая туалетная маска мадам Роули. Изобретение представляло собой резиновую маску, которую необходимо было закреплять на лице специальными ремешками во время сна. Создательница была уверена, что таким образом кожа очищалась, отбеливалась и омолаживалась. И после продолжительного использования делала девушек красивыми и молодыми.

На самом же деле маска производила совершенно противоположный эффект. Из-за резины увеличивалось потоотделение, а отсутствие свежего воздуха во время сна только плодило вредные бактерии, которые усугубляли кожные проблемы.