В «Великолепном веке» вы этого не увидите: нервы зрителей пожалели

Сериал «Великолепный век» завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру историей отношений султана Сулеймана и его наложницы Роксоланы. Многие зрители признавались, что особенно ценят реальную основу проекта. Однако создатели все же решили опустить многие исторические факты ради сюжета.

Как оказалось, в настоящей Османской империи отношения правителей и наложниц были совершенно иными. Рабыням не прощали даже мелкие огрехи, а внутри гарема царила строгая иерархия, нарушить которую было невозможно.

Наказания, которые ждали наложниц, были намного строже. В сериале зрители несколько раз наблюдали, как неугодных рабынь душили шнурком, а однажды на их глазах Садыка Хатун утонула в кожаном мешке в водах Босфора. В реальности же такие смерти считались легкими, ведь неугодную рабыню могли отправить в подземелье, где ей приходилось несколько дней находиться в полной темноте наедине с крысами.

При этом сценаристы не стали полностью отказываться от учебников истории. Проект все равно отличается документальностью и лишь изредка вводит зрителей в заблуждение.