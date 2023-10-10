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В «Великолепном веке» всех обманули: каким на самом деле был добряк Мустафа

10 октября 2023 15:00
В «Великолепном веке» всех обманули: каким на самом деле был добряк Мустафа

Характер реального наследника султана исказили.

Сюжет «Великолепного века» был основан на реальных событиях из прошлого Османской империи. Поэтому и персонажей создатели сериала взяли из истории. Но для художественной выразительности некоторых героев пришлось существенно переписать.

Так, первенец Сулеймана в проекте показан как добрый и скромный юноша. Мустафа с уважением относился не только к членам своей семьи, но и к другим окружающим людям. А вот в реальности наследник султана запомнился противоположным поведением.

В некоторых мемуарах Мустафа предстает как деспотичный и высокомерный мужчина. Он не скрывал своего своенравия, мог оскорбить или унизить визирей. Кроме того, наследник не стеснялся публично спорить с отцом.

Восставал сын Сулеймана и против существующих порядков. Например, он отказывался сбрить бороду, как это положено шехзаде. По мнению историков, именно эти черты и способствовали тому, что султан в итоге возненавидел своего первенца и не противился его казни в дальнейшем.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век» (2011–2014)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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