В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани

В «Великолепном веке» костюмеры уделили немало внимания гардеробу Сулеймана, в том числе и головным уборам. Он носил и массивный кавук, и высокий устремлённый в небо юсуфи, а также простой тюрбан.

И вот что интересно: такие же тюрбаны носили и его подданные — от визирей до евнухов и простых ремесленников. Возникает вопрос: неужели султан не хотел выделяться? А вот и нет — очень даже хотел.

Всё решала одна важная деталь, которая кричала о богатстве громче любых слов. Этой деталью был даже не материал, а цвет.

Пока большинство населения носило тюрбаны спокойных, приглушённых оттенков (серых, землистых, бледно-голубых), производство которых обходилось недорого, Сулейман и высшая знать могли позволить себе нечто иное.

Их тюрбаны были выполнены в ярких, насыщенных цветах — алом, пурпурном, изумрудном. Секрет был в краске: стойкие и сочные пигменты в то время добывались сложно и ценились на вес золота.

Поэтому возможность носить тюрбан цвета киновари или ультрамарина была прямым доказательством не просто вкуса, а колоссального состояния и высочайшего положения в обществе.

Таким образом, тюрбан был униформой для всех, но его цвет становился безмолвным, но понятным каждому языком иерархии. Так что богатство в Османской империи буквально было видно издалека — по яркому пятну на голове.

