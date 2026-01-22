В «Великолепном веке» толком не объяснили: как в гареме относились к наложницам, рожавшим девочек — было 2 варианта

Сериал «Великолепный век» сильно повлиял на восприятие Османской империи — особенно её гаремной культуры. Атмосфера, костюмы, страсти, интриги — всё на своих местах, но если копнуть глубже, многие детали либо смазаны, либо подогнаны под драму.

Один из таких нюансов — отношение к женщинам, родившим султану дочерей. Сериал об этом почти молчит. А реальность куда менее блестящая, чем шелка и танцы перед султаном.

По сюжету, Хюррем рожает и сыновей, и дочерей, но именно благодаря наследникам-мальчикам она становится важной фигурой в гареме. Назенин — тоже мать султанши, но умирает слишком рано, и её история остаётся за кадром.

Так что зрители толком и не узнают, как действительно относились к матерям девочек. А в истории всё было довольно чётко. У наложницы после первой ночи с султаном имелось два варианта, как сложится её дальнейшая судьба.

Вариант №1

Если она ему не понравилась, но при этом забеременела и родила дочь, её судьба не становилась трагичной, но и выдающейся не была. Такой женщине присваивали статус хатун — это по сути просто «госпожа», без особых привилегий.

Она оставалась в гареме рядом с дочерью или же могла быть выдана замуж. Иногда таких женщин отправляли в Старый дворец — туда ссылали всех, кто становился неактуален. Именно этим и пугала Махидевран беременную Хюррем: мол, не родишь сына — поедешь в ссылку в роскошь, но без власти.

Вариант №2

Если же наложница пришлась султану по вкусу, и он хотел её дальше видеть, тогда она попадала под негласное правило: «Одна наложница — один сын». То есть пока не родишь мальчика — можешь продолжать делить с ним хальвет (ночь).

А вот если сын родился — всё, ждём его взросления. Так поддерживали баланс интересов между женщинами, чтобы не было чрезмерной власти у одной.

Хюррем всё это нарушила: она не только осталась рядом с султаном после рождения сына, но и продолжала рожать ему новых наследников. Именно это взорвало традиции, и стало началом конца старого устройства гарема.

Ранее мы писали: «”Игру престолов” разбавили уксусом»: «Великолепный век» так и не стал большим хитом на Западе — и есть целых 3 веских причины, почему