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В «Великолепном веке» постеснялись показать: этими опасными способами предохранялись наложницы

9 октября 2023 19:30
В «Великолепном веке» постеснялись показать: этими опасными способами предохранялись наложницы

Рабыням приходилось идти на крайние меры.

Известный турецкий проект всколыхнул в мире интерес к реалиям гаремов прошлых лет. Некоторые нюансы жизни наложниц создатели «Великолепного века» сознательно опустили в сюжете. Так, например, они постеснялись показать, какими способами приходилось предохраняться рабыням.

Казалось, что личная жизнь девушек в гаремах строго контролировалась. Но на самом деле у наложниц были методы самостоятельно предотвратить нежелательные беременности. И некоторые из них оказались очень опасными.

Так, рабыни активно использовали травяные настои, которые могли вызвать выкидыш. Кроме того, они прибегали к спринцеваниям на особых составах, что замедляло активность сперматозоидов.

Перед встречей с султаном наложницы также применяли специальные травяные тампоны, выступающие средствами контрацепции. Могли помочь и масла в роли барьера для оплодотворения. Но назвать их полезными для организма девушек точно было нельзя. Часто они провоцировали ожоги слизистых или поражения внутренних органов.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» 2011–2014
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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