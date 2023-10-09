В «Великолепном веке» постеснялись показать: этими опасными способами предохранялись наложницы

Известный турецкий проект всколыхнул в мире интерес к реалиям гаремов прошлых лет. Некоторые нюансы жизни наложниц создатели «Великолепного века» сознательно опустили в сюжете. Так, например, они постеснялись показать, какими способами приходилось предохраняться рабыням.

Казалось, что личная жизнь девушек в гаремах строго контролировалась. Но на самом деле у наложниц были методы самостоятельно предотвратить нежелательные беременности. И некоторые из них оказались очень опасными.

Так, рабыни активно использовали травяные настои, которые могли вызвать выкидыш. Кроме того, они прибегали к спринцеваниям на особых составах, что замедляло активность сперматозоидов.

Перед встречей с султаном наложницы также применяли специальные травяные тампоны, выступающие средствами контрацепции. Могли помочь и масла в роли барьера для оплодотворения. Но назвать их полезными для организма девушек точно было нельзя. Часто они провоцировали ожоги слизистых или поражения внутренних органов.