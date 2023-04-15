В «Великолепном веке» показать постеснялись: как выглядели настоящие евнухи в гареме

На первый взгляд турецкий сериал про династию Османов кажется правдоподобным и очень точным. Но если углубляться в историю, то можно найти немало фактов, которыми создатели «Великолепного века» решили пренебречь.

Известно, что евнухи во дворце султана были темнокожими, и на это было сразу несколько причин. В те времена люди полагали, что такие мужчины не способны вызвать влечение у наложниц. Девушки могли месяцами не видеть никого, кроме своих соседок, а попасть к падишаху удавалось лишь единицам. Однако красавицы не должны были крутить романы с кем попало. Поэтому слуг подбирали по внешнему признаку, ошибочно думая, что представители негроидной расы не привлекут внимание одиноких дам.

К тому же мужчин с темным цветом кожи считали более выносливыми и здоровыми. Но создатели сериала решили опустить этот момент, и евнухов сыграли обычные турецкие актеры.