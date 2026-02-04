Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» показали страсть, но все не так: почему на самом деле султанам запрещалось целоваться — даже Сулейман бы не ослушался

В «Великолепном веке» показали страсть, но все не так: почему на самом деле султанам запрещалось целоваться — даже Сулейман бы не ослушался

4 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Великолепный век»

Всего одна причина, но очень значительная. 

В турецкой саге «Великолепный век» очень много страстных сцен, однако реальная история была совсем иная. На самом деле султанам не разрешали целовать наложниц и причина была вполне разумной.

Все думают религия, но нет

Религия здесь ни при чем. Хотя османские султаны со временем носили титул халифа, в исламе разрешены поцелуи между супругами, а мужчинам — поцелуи в щеки и в лоб родственниц.

Все дело в самом дворце. Топкапы строили в конце XV века зодчие из Ирана и арабских стран. Они опирались на свои архитектурные традиции. Дворец стоит на мысу, с трех сторон окружен морем. Там часто дуют холодные ветра, а тонкие стены плохо защищали от холода.

Что с отоплением: страшная реальность

Центральное отопление в античности знали, но в Топкапы его не применили. Иранские и арабские строители больше думали об охлаждении, чем об обогреве. Потому зимой помещения промерзали. Жители дворца спасались как могли: надевали соболиные шубы, спали в одежде, ставили очаги и камины в комнатах султанской семьи, фавориток и вельмож. Простуды были обычным явлением, а антибиотиков тогда не существовало.

Люди плохо понимали механизмы передачи болезней, но быстро выработали осторожность. Опыт с эпидемиями показал, что тесный контакт с больными опасен. Так возник обычай беречь султана: его ограждали от возможных источников инфекции. Точная дата появления этой практики неизвестна, но ко времени правления Сулеймана она уже существовала.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича Не чета крестьянке Хюррем: правда ли в гареме Сулеймана была «родственница» Ивана Васильевича Читать дальше 21 февраля 2026
Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России Читать дальше 21 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» «Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5» Читать дальше 22 февраля 2026
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит Читать дальше 22 февраля 2026
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше