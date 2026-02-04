В «Великолепном веке» показали страсть, но все не так: почему на самом деле султанам запрещалось целоваться — даже Сулейман бы не ослушался

В турецкой саге «Великолепный век» очень много страстных сцен, однако реальная история была совсем иная. На самом деле султанам не разрешали целовать наложниц и причина была вполне разумной.

Все думают религия, но нет

Религия здесь ни при чем. Хотя османские султаны со временем носили титул халифа, в исламе разрешены поцелуи между супругами, а мужчинам — поцелуи в щеки и в лоб родственниц.

Все дело в самом дворце. Топкапы строили в конце XV века зодчие из Ирана и арабских стран. Они опирались на свои архитектурные традиции. Дворец стоит на мысу, с трех сторон окружен морем. Там часто дуют холодные ветра, а тонкие стены плохо защищали от холода.

Что с отоплением: страшная реальность

Центральное отопление в античности знали, но в Топкапы его не применили. Иранские и арабские строители больше думали об охлаждении, чем об обогреве. Потому зимой помещения промерзали. Жители дворца спасались как могли: надевали соболиные шубы, спали в одежде, ставили очаги и камины в комнатах султанской семьи, фавориток и вельмож. Простуды были обычным явлением, а антибиотиков тогда не существовало.

Люди плохо понимали механизмы передачи болезней, но быстро выработали осторожность. Опыт с эпидемиями показал, что тесный контакт с больными опасен. Так возник обычай беречь султана: его ограждали от возможных источников инфекции. Точная дата появления этой практики неизвестна, но ко времени правления Сулеймана она уже существовала.