В «Великолепном веке» побоялись показывать зверства: как жил сын после суда над Ибрагимом

Сериал «Великолепный век» известен как захватывающая историческая мелодрама. Но далеко не все зрители знают, что этот проект снимали по реальным событиям: так точно, как это позволял телевизионный формат. Но в реальной жизни судьбы многих героев оказались еще более печальными, чем в адаптации.

Ибрагим-паша был визирем Османской империи и близким другом султана, а затем стал его ближайшим родственником, женившись на сестре Сулеймана Хатидже. Но самонадеянность и гордыня довели мужчину до печальной кончины: Ибрагим-паша настроил падишаха против себя и был казнен по его приказу.

У Хатидже осталось два сына, Осман и Хуриджихан. Младшего сразу после смерти отца увезли в Венецию, чтобы скрыть от гнева Сулеймана. Молодой человек на родине получил клеймо предателя, поэтому вынужден был доживать жизнь под чужим именем.