В «Великолепном веке» об этом умолчали: как во времена Османской империи поступали с блудницами

Жители Османской империи существовали по своим законам и правилам, которые современному человеку кажутся дикими. Общество и сегодня порицает и наказывает женщин низкой социальной ответственности, но что с ними делали во времена правления Сулеймана Великолепного уму непостижимо.

Блудниц подвергали жестоким физическим пыткам, от которых у любого современного человека волосы встанут дыбом. Визирь Лютфи-паша отдал приказ, согласно которому тех, кто торговал своим телом, ждала страшная кара.

Мусульманские обычаи никогда не терпели легкомысленных нравов, но все же издевательств над девушками это не оправдывает. Высший сановник додумался до того, чтобы выжигать представительницам древнейшей профессии половые органы. Интересно, что зрителей «Великолепного века» пожалели и подобные детали в сериале не раскрыли.