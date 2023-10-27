В «Великолепном веке» о таком молчали: только этих девушек никогда не брали в гарем

Все поклонники «Великолепного века» наверняка заметили, что рабыни в гареме Сулеймана отличались невероятной красотой. И дело вовсе не в том, что создатели сериала пригласили таких актрис. Настоящий отбор наложниц был строже, чем любой кастинг.

Прежде чем попасть в гарем, девушка проходила тщательный осмотр. Внимание обращали не только на привлекательное лицо и хорошую фигуру — на теле кандидатку не должно быть ни одного шрама или родимого пятна, и тем более татуировок.

Не менее строгие требования предъявлялись к прическам. Девушку с короткой стрижкой не могли принять в гарем — волосы считали главным символом женской красоты и силы. А без них женщина не могла ни стать наложницей, ни выйти замуж. История гласит, что будущая Хюррем знала об этом и во время похищения попыталась отрезать себе волосы, но не успела.