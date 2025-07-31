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В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось

31 июля 2025 07:29
В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось

В сериале не раскрыли всю ответственность, которая лежала на женщинах с таким статусом.

В популярном сериале «Великолепный век» Нигяр Калфа предстает перед зрителями как старшая калфа гарема — умная, властная и вовлеченная во дворцовые интриги. Она следит за порядком среди наложниц, выступает посредницей в конфликтах и даже влияет на ключевые события.

Однако в реальной истории Османской империи роль калф была куда значительнее, чем это показано в сериале.

Настоящая власть калф: не просто служанки, а ключевые фигуры гарема

В османском гареме калфы были не просто прислугой — они занимали важные административные должности, а их влияние распространялось далеко за пределы повседневных дел. Некоторые из них становились доверенными лицами валиде-султан (матери султана) и даже участвовали в принятии важных решениях внутри дворца.

В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось

Иерархия калф: кто чем управлял?

В гареме существовала строгая система рангов, и каждая калфа отвечала за свою сферу:

  • Хазнедар-уста — главная казначейша, фактически вторая по влиянию после валиде-султан. Она управляла финансами гарема, хранила драгоценности и контролировала расходы.
  • Кетхюда-хатун — главная управляющая, следившая за порядком, распределением обязанностей и дисциплиной среди калф и наложниц.
  • Чашнигир-уста — отвечала за питание султана и гарема, включая контроль за качеством еды и напитков (что было крайне важно из-за риска отравлений).
  • Чамаширджи-уста — заведовала бельем, одеждой и тканями, что в роскошном дворце было серьезной ответственностью.
В «Великолепном веке» Нигяр Калфу многие не любили: но если бы ее должность показали правдиво, мнение зрителей бы изменилось

Вывод

Хотя в «Великолепном веке» калфы показаны скорее как участницы интриг, в реальности они были ключевыми администраторами, от которых зависела работа всего гарема. Они не только поддерживали быт, но и могли влиять на принимаемые решения, поскольку находились в ближайшем окружении султана и валиде.

Их власть была скрытой, но от этого не менее значимой — без них гарем просто не смог бы функционировать. Кстати, недавно мы также рассказывали, какая героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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