В «Великолепном веке» наврали: как султан на самом деле обращался с наложницами

Турецкий сериал «Великолепный век» покорил зрителей по всему миру. Несмотря на то, что он вышел на экраны уже более десяти лет назад, он все еще остается а слуху, а многие пересматривают его по несколько раз.

Кажется, что наложницы жили в гареме, как в раю. Судя по сериалу, их жизнь складывалась из красивых нарядов, праздного отдыха в подушках, поедания восточных сладостей. А «перчинки» добавляли дворцовые интриги, чтобы совсем уж не заскучать.

На самом деле обитательницы гарема много учились и работали.

Попасть в опочивальню к султану могла только обученная наложница, которая прошла пятилетний курс, включающий множество дисциплин. А если девушку и допустили до правителя, то у нее было лишь три попытки на встречу с ним. Если после них не наступала беременность, то ее могли сослать или казнить.

Если у наложницы рождался мальчик, то он становился собственностью гарема. Саму же мать больше никогда не пускали в покои к повелителю. В лучшем случае она оставалась следить за своим ребенком. Однако всегда был оставался риск быть сосланной в дальний дворец или быть убитой соперницами.