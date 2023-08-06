В «Великолепном веке» наврали: как султан на самом деле обращался с наложницами
Такой жизни не захотела бы ни одна девушка.
Турецкий сериал «Великолепный век» покорил зрителей по всему миру. Несмотря на то, что он вышел на экраны уже более десяти лет назад, он все еще остается а слуху, а многие пересматривают его по несколько раз.
Кажется, что наложницы жили в гареме, как в раю. Судя по сериалу, их жизнь складывалась из красивых нарядов, праздного отдыха в подушках, поедания восточных сладостей. А «перчинки» добавляли дворцовые интриги, чтобы совсем уж не заскучать.
На самом деле обитательницы гарема много учились и работали.
Попасть в опочивальню к султану могла только обученная наложница, которая прошла пятилетний курс, включающий множество дисциплин. А если девушку и допустили до правителя, то у нее было лишь три попытки на встречу с ним. Если после них не наступала беременность, то ее могли сослать или казнить.
Если у наложницы рождался мальчик, то он становился собственностью гарема. Саму же мать больше никогда не пускали в покои к повелителю. В лучшем случае она оставалась следить за своим ребенком. Однако всегда был оставался риск быть сосланной в дальний дворец или быть убитой соперницами.