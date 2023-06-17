В «Великолепном веке» красоту Хюррем сильно преувеличили: ужаснетесь, увидев ее

Сериал «Великолепный век» открыл всему миру одну из самых захватывающих страниц истории Османской империи и рассказал о любви Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан. В шоу избранница правителя показана харизматичной красавицей, однако на самом деле ее внешность значительно отличается от того, что было показано на экранах.

Как оказалось, Хюррем вряд ли можно было назвать красавицей. Она была низкого роста, а ее волосы не были ярко-рыжими, как принято считать. Также многие исследователи отмечают, что нос Хюррем был с горбинкой.

«Молода, но некрасива, хотя грациозна и миниатюрна», — утверждают историки.

На внешности возлюбленной Сулеймана сказывались и ее беременности: к 20 годам она родила султану уже четверых детей. Покорить же правителя она смогла своим острым умом. Современники ценили Хюррем за стратегическое мышление и эрудированность, которая позволила ей стать одной из главных женщин Османской империи.