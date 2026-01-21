В «Великолепном веке» из серии в серию повторялся один и тот же кулинарный ляп — историки не могут спокойно на это смотреть

Роскошные трапезы в «Великолепном веке» завораживают почти так же, как дворцовые интриги. Камера скользит по столам, ломящимся от блюд, султан ведет важные разговоры, визири кивают, а зритель в этот момент думает: вот она — жизнь во дворце.

Именно здесь сериал из серии в серию повторял один и тот же кулинарный киноляп, который историки считают едва ли не самым грубым.

Что показывают в сериале

Если верить экрану, трапезы при дворе Сулеймана выглядели как бесконечный «шведский стол»: на столах одновременно стоят фрукты, мясо, сладости, хлеб, кувшины с напитками и десятки тарелок. Иногда все сидят вместе, обсуждают государственные дела и заодно ужинают.

С точки зрения кино — сцена понятная и эффектная. С точки зрения истории — почти фантастика.

Как это должно было быть

В Османской империи существовал строгий порядок подачи еды. Блюда не выставляли все сразу: сначала подавали супы и легкие закуски, затем основные блюда, причем мясо и рис никогда не клали на одну тарелку. Десерты, фрукты и шербеты появлялись только в самом конце. Но главная ошибка даже не в еде.

Султан никогда не ел вместе с визирями. Еще со времен Мехмеда II действовал закон: падишах трапезничал в полном одиночестве. Это был не каприз, а часть ритуала, подчеркивающего его недосягаемый, почти божественный статус. Ни визири, ни приближенные, ни даже члены семьи не могли сидеть с ним рядом.

Так что сцены, где Сулейман обсуждает дела империи за ужином в компании советников, исторически невозможны — и именно они повторяются в сериале снова и снова.

В реальном дворце Топкапы

Остальным еду подавали на больших медных или оловянных подносах, ставили их на низкие столики, а ели из общей посуды — руками или специальными ложками. Привычных нам тарелок, салфеток и приборов там не было никогда.

Однако заставленный яствами стол выглядит богаче и понятнее для зрителя, чем строгая и незаметная очередность подачи. Современной аудитории проще принять вилки и отдельные тарелки, чем еду из общего подноса руками. А главное — совместная трапеза дает идеальную площадку для диалогов.

Поэтому «Великолепный век» снова и снова жертвует кулинарной точностью ради эффектных сцен. Большинство зрителей этого даже не замечает — но если знать контекст, смотреть на дворцовые ужины становится совсем по-другому интересно.

Ранее мы писали: «Великолепный век» сделал из Хюррем икону красоты, но это обман: эта женщина была лучше почти по всем пунктам