Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» из серии в серию повторялся один и тот же кулинарный ляп — историки не могут спокойно на это смотреть

В «Великолепном веке» из серии в серию повторялся один и тот же кулинарный ляп — историки не могут спокойно на это смотреть

21 января 2026 12:19
В «Великолепном веке» из серии в серию повторялся один и тот же кулинарный ляп — историки не могут спокойно на это смотреть

Полностью ломает представление о тех временах.

Роскошные трапезы в «Великолепном веке» завораживают почти так же, как дворцовые интриги. Камера скользит по столам, ломящимся от блюд, султан ведет важные разговоры, визири кивают, а зритель в этот момент думает: вот она — жизнь во дворце.

Именно здесь сериал из серии в серию повторял один и тот же кулинарный киноляп, который историки считают едва ли не самым грубым.

Что показывают в сериале

Если верить экрану, трапезы при дворе Сулеймана выглядели как бесконечный «шведский стол»: на столах одновременно стоят фрукты, мясо, сладости, хлеб, кувшины с напитками и десятки тарелок. Иногда все сидят вместе, обсуждают государственные дела и заодно ужинают.

С точки зрения кино — сцена понятная и эффектная. С точки зрения истории — почти фантастика.

В «Великолепном веке» из серии в серию повторялся один и тот же кулинарный ляп — историки не могут спокойно на это смотреть

Как это должно было быть

В Османской империи существовал строгий порядок подачи еды. Блюда не выставляли все сразу: сначала подавали супы и легкие закуски, затем основные блюда, причем мясо и рис никогда не клали на одну тарелку. Десерты, фрукты и шербеты появлялись только в самом конце. Но главная ошибка даже не в еде.

Султан никогда не ел вместе с визирями. Еще со времен Мехмеда II действовал закон: падишах трапезничал в полном одиночестве. Это был не каприз, а часть ритуала, подчеркивающего его недосягаемый, почти божественный статус. Ни визири, ни приближенные, ни даже члены семьи не могли сидеть с ним рядом.

Так что сцены, где Сулейман обсуждает дела империи за ужином в компании советников, исторически невозможны — и именно они повторяются в сериале снова и снова.

В «Великолепном веке» из серии в серию повторялся один и тот же кулинарный ляп — историки не могут спокойно на это смотреть

В реальном дворце Топкапы

Остальным еду подавали на больших медных или оловянных подносах, ставили их на низкие столики, а ели из общей посуды — руками или специальными ложками. Привычных нам тарелок, салфеток и приборов там не было никогда.

Однако заставленный яствами стол выглядит богаче и понятнее для зрителя, чем строгая и незаметная очередность подачи. Современной аудитории проще принять вилки и отдельные тарелки, чем еду из общего подноса руками. А главное — совместная трапеза дает идеальную площадку для диалогов.

Поэтому «Великолепный век» снова и снова жертвует кулинарной точностью ради эффектных сцен. Большинство зрителей этого даже не замечает — но если знать контекст, смотреть на дворцовые ужины становится совсем по-другому интересно.

Ранее мы писали: «Великолепный век» сделал из Хюррем икону красоты, но это обман: эта женщина была лучше почти по всем пунктам

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца Читать дальше 15 февраля 2026
«Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» «Без Брагина не обходилось ни одно дело, а теперь он никому не нужен»: зрители не верят в новый поворот сюжета в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Ретро-детектив на 7,8 балла стал находкой для фанатов «Мосгаза»: захватывающий, атмосферный и снят по реальным событиям Читать дальше 18 февраля 2026
Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Включила и не смогла уснуть: этот сериал со звездой «Фоллаута» надолго застревает в голове — выживание без романтики на 7,7 баллов Читать дальше 18 февраля 2026
Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Шибанов «беззаботно дрыхнет», пока друг в СИЗО: зрители не простили герою Жаркова эту сцену в «Первом отделе 5» Читать дальше 18 февраля 2026
Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Колесников мерз на Финском заливе до изнеможения: актеры «Первого отдела» прошли через ад — зато реализм на высоте Читать дальше 18 февраля 2026
Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Не разлей вода? Все было иначе: бурное прошлое Брагина и Шибанова тянет на целый сезон — но у приквела «Первого отдела» есть проблема Читать дальше 18 февраля 2026
«Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп «Мне казалось, это даже ребенок знает»: зрители пересмотрели 4-й сезон «Первого отдела» и наткнулись на глупый ляп Читать дальше 18 февраля 2026
Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал Читать дальше 17 февраля 2026
Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Этот детектив с 7,9 баллами досмотрите до конца любой ценой — настолько неожиданного финала я не видела со времен нашумевшей «Тьмы» Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше