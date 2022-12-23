В «Великолепном веке» бы не показали: почему в гаремы не брали русских девушек

Гаремы турецких правителей становились домом для сотен девушек. И далеко не все из них были родом из Турции, ведь Османская империя нередко вела захватническую политику. При этом русские девушки никогда не оказывались в гареме.

Как оказалось, отсутствие наложниц из России не является простым совпадением: султан не хотел видеть среди своих рабынь таких девушек. Одна из причин — напряженные отношения между странами. К тому же Российская империя намного чаще захватывала османские земли, из-за чего девушки просто не могли попасть в плен к турецким военным.

Помимо этого, влиял и характер славянок. Дело в том, что девушек в гареме заставляли принимать ислам, а далеко не все соглашались на это. Они отличались более строптивым характером и не собирались слушаться евнухов и даже самого султана, поэтому никто не хотел видеть их в гареме.

И именно поэтому султаны не были заинтересованы в русских девушках, но были и исключения. Так, Хюррем-султан, которая случайно оказалась в Османской империи, стала главной женщиной в жизни султана Сулеймана и добилась этого как раз благодаря своему непокорному характеру и уму.