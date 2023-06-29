В ведре ботокса искупалась: бывшая Сталлоне пугает всех внешним видом

В свои лучшие годы Сильвестр Сталлоне сводил с ума всех женщин мира. Однажды за его сердце развернулась нешуточная борьба, победительницей которой стала популярная модель.

В начале 90-х Сталлоне был в отношениях с Дженнифер Флавин. Казалось, ничто не мешало их счастью, но эту идиллию разрушила скандальная модель Дженис Дикинсон. Она уже тогда была известна своим разнузданным образом жизни и любовью к пластике. «Плохая девочка» увела Сильвестра у Дженнифер и вместе с ним погрузилась в мир вечеринок и алкоголя.

Конец этому сумасшедшему роману принесла беременность Дикинсон. Она утверждала, что ребенок — от Сталлоне. Однако адвокаты по уши влюбленного Рокки посоветовали сделать тест ДНК — уж очень их смущал образ жизни Дженис. Чутье юристов не подвело, и оказалось, что новорожденная дочь не имеет никакого отношения к Сталлоне. Актер вернулся к Флавин и постарался забыть этот безумный год, проведенный с Дикинсон.

Дженис остепенилась лишь спустя много лет. Сегодня модель ведет более размеренный образ жизни и о бурном прошлом вспоминает с ностальгией. А вот свою любовь к пластике она пронесла сквозь года. Сегодня 68-летняя Дикинсон выглядит так, словно искупалась в ведре с ботоксом: у нее ненатуральный цвет кожи, перетянутое лицо и глаза-щелочки. Наверняка Сталонне перекрестился много раз, радуясь своему «освобождению» от такой «красавицы».