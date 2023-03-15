В ваших фотоальбомах могут быть спрятаны сотни тысяч рублей: бегите искать нужные снимки

В бабушкином сундуке можно найти не только ретро-наряды, но и фотоальбомы, которые вместе с их содержимым могут принести обладателю сотни тысяч рублей.

Если изучить данные популярных сервисов объявлений и аукционных домов, то получается, что за одну фотокарточку можно выручить до миллиона рублей. За такую цену выставлен на торги портрет Дмитрия Менделеева работы нижегородского фотохудожника Максима Дмитриева. Но выдающиеся личности, знаменитые по всему миру, есть в роду не у всех.

Если в семейном альбоме есть дореволюционные фотографии деревенского быта и промыслов, городские зарисовки, то за такие снимки можно выручить от 4200 рублей (кадр с изображением кабриолета на Аничковом мосту) до 120 000 (несколько снимков с рыбаками, которые охотятся на Белугу на Русском Севере).

Увидев на архивном фото известного человека, будь то Федор Шаляпин или Михаил Булгаков, убедитесь в подлинности артефакта, после чего смело требуйте за него от 60 000 рублей (за кадр с Шаляпиным) до 400 000 (за фото Булгакова).

Большую ценность для коллекционеров представляют семейные альбомы или подборки (сборник фотографий со строительства БАМа — 6500 рублей) и сами фотоальбомы. За дореволюционные образцы из кожи с замком и золотым обрезом можно выручить до 15 000 рублей.