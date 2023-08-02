«В вагоне была немая сцена»: Соседов выболтал деликатную проблему Резника

Российский поэт и автор множества популярных песен Илья Резник столкнулся с финансовыми трудностями. В последние годы он почти не писал новые хиты: Илье Рахмиэлевичу сейчас интереснее работать над книгами. А его старые творения практически не приносят никакого дохода.

Сам Резник поскромничал и не стал сообщать, сколько он зарабатывает на своем творчестве. А вот музыкальный критик Сергей Соседов оказался смелее и публично объявил сумму, которую получает прославленный автор.

Соседов рассказал, что около десяти лет назад он ехал вместе с Ильей Резником в поезде. Тот предложил соседу по вагону угадать, какую сумму приносят ему песни. Сергей не решился даже предположить, но был уверен, что за год наверняка набегает прилично.

Когда Резник сам объявил сумму 11 тысяч, Соседов даже смутился — разве в долларах это так уж мало? На что поэт отрезал:

«Какие доллары? 11 тысяч рублей!»

На такую новость музыкальный критик даже не нашелся, что и ответить.