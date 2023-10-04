«В ужасе»: ледовое шоу Авербуха отменили из-за прихоти одного человека

Илья Авербух остался без работы на федеральном канале. Проект продюсера больше не выйдет в эфир.

Шоу «Ледниковый период» пользовалось бешеной популярностью у зрителей. Несмотря на это, его отменили. Так случилось из-за прихоти одного человека.

Правду об этом в беседе с журналистами раскрыла Татьяна Тарасова. Много лет она занимала место в жюри, поэтому не могла остаться в стороне от печальных новостей о закрытии передачи.

Тренер по фигурному катанию подчеркнула, что супруг Лизы Арзамасовой крайне болезненно воспринял информацию об отсутствии его проекта в сетке вещания. Такое решение принял генеральный директор федерального канала, поэтому оно окончательное и бесповоротное.

«Илья мне сказал, что он в ужасе и в расстройстве», — приводит слова наставницы портал ProZvezd.

Татьяна Анатольевна подчеркнула, что всей душой любила это шоу, поэтому тоже сильно огорчена.