В ужас пришел весь Союз: не поверите, кого ограбил 12-летний пионер и как его наказали

Детям часто прощают шалости и всю вину возлагают на любопытство или на плохое воспитание. Поэтому ребят нечасто обвиняют в страшных преступлениях и еще реже назначают им реальные уголовные сроки.

Похоже, так подумал и 12-летний Валя Егоров, который, несмотря на свой возраст, уже был опытным вором. На протяжении четырех лет он обворовывал сотрудников Наркомздрава, Наркомснаба, Цекомбанка и даже Наркомфина. Но однажды мальчик оказался в кабинете знаменитого на весь Союз сотрудника ЧК. Ян Ольский посчитал ребенка идейным коммунистом и даже хотел сделать специальное удостоверение, чтобы школьник самостоятельно проводил проверки в государственных учреждениях.

Однако маленький пионер украл у чекиста часы и хотел забрать золотой брелок. Но этому не суждено было случиться, и через время Валя оказался на скамье подсудимых. Впрочем, тогда еще не успели ужесточить наказания для несовершеннолетних. И чудесным образом мальчик вместо тюремной камеры отправился на психиатрическое лечение, о чем рассказал портал «Культурология ».