«В успех не верил»: что говорил Никулин про один из самых известных фильмов Гайдая

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» стала второй работой Леонида Гайдая о приключениях героя Александра Демьяненко. Уже после выхода лента обрела статус культовой, однако могла не оказаться на экранах, так как готовый сценарий не вызвал восторга от артистов.

Как признавался Юрий Никулин, который сыграл в комедии Балбеса, идея фильма ему совершенно не понравилась. Он считал историю с похищением невесты выдуманной, а действия героев — совершенно нереалистичными. К тому же он не хотел возвращаться к комедийным фильмам, так как активно снимался в серьезных драмах.

«Я скептически отнесся к сценарию картины и, сознаюсь, в успех ее не верил. Многое в сценарии мне казалось нарочитым», — рассказывал артист.

Но Гайдаю все же удалось уговорить артиста. Он в последний раз связал себя с образом забавного преступника, собрав комплименты от зрителей и критиков. А фильм в итоге стал одним из самых популярных в карьере режиссера.