В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6

На экраны вышел новый фильм с Джейсоном Стэйтемом — «Убежище», где суровый британец снова спасает мир, истребляет врагов пачками и показывает мастерство рукопашного боя. Но мало кто помнит, что в самой рейтинговой картине своей жизни Стэйтем… почти не дерется. И вообще играет неудачника.

Речь о культовом «Большом куше» Гая Ричи, который 25 лет назад собрал 8,6 балла на Кинопоиске и 8,2 на IMDb.

История создания этого фильма достойна отдельного сценария. Гай Ричи написал сценарий всего за три месяца, использовав наработки, не вошедшие в его дебютные «Карты, деньги, два ствола». Брэд Питт сам позвонил режиссёру и попросил любую роль. Из-за проблем с лондонским акцентом ему достался цыган-боксёр Микки с его знаменитой невнятной речью. К слову, именно красавчик Питт в этом фильме чистил морды за Стэйтема.

Снимали всё настолько экономно, что толпу на боксёрском матче создавали десятком статистов, которых гоняли по залу кругами. Сам режиссёр ввёл жёсткую дисциплину: за опоздания и выпивку — штраф. Для Стэйтема работа с Ричи уже была не в новинку: до этого они уже сотрудничали в «Карты, деньги, два ствола». «Большой куш» стал третьим в карьере артиста и тогда режиссер еще не раглядел в нем потенциала для исполнения роли киллера и головореза. Подобную роль он отводил Винни Джонсу.

Главный пародокс в том, что Стэйтем в лучшем фильме в карьере не боец, а мелкий мошенник, который влипает в передряги и бегает от бандитов. Никаких драк, никаких спасений — только чистый ричевский стиль, чёрный юмор и безумный ритм. Теперь же актер играет пасечников, механиков и прочих экспертов по устранению людей.