В Турции стыдились смотреть «Великолепный век»: причина повергла иностранцев в шок

Исторический сериал «Великолепный век» привлек к себе внимание зрителей со всего мира. Однако в родной Турции проект вызвал множество споров и вопросов, ведь сюжет исказил историческую действительность.

По словам местных зрителей, создатели дали слишком много воли своей фантазии. Консервативно настроенных граждан возмутило, что Хюррем постоянно разгуливала по дворцу с открытым декольте. Остальные женские персонажи, по мнению зрителей, тоже предстали излишне сексуальными.

В реальности такого просто не могло быть, и это несоответствие возмутило общественность. Многие даже требовали запретить сериал к показу, но со временем вся эта шумиха сошла на нет. Создатели «Великолепного века» не обратили внимание на всеобщее негодование и оставили все как есть.

Иностранцев немало удивила реакция турецких зрителей на сериал, ведь искушенная западная публика практически не заметила никаких пикантных излишеств на экране.