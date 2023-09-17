В тучном и седом мужчине не узнать гардемарина Жигунова: посудите сами (фото)

Сергей Жигунов покорил публику благодаря приключенческому фильму «Гардемарины, вперед!» и его продолжениям. После триумфального успеха он снялся в «Моей прекрасной няне» и в других проектах, став одним из самых привлекательных артистов российского кино.

При этом последние годы артист практически не появляется на экранах. Жигунов занят личной жизнью и лишь изредка возвращается к своей профессии. Например, зрители могли видеть его в сериале «Всем по 50». При этом в новых частях «Гардемаринов» актер не появится.

Преданные поклонник не упускают из внимания новые роли любимого актера.

Однако многие отмечают, что Жигунов заметно постарел за последнее время. Из-за седых волос, множества морщин и лишнего веса он выглядит намного старше своих лет, в нем уже с трудом можно узнать отважного гардемарина Александра Белова.