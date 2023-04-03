В трех словах четыре ошибки: в Сети назвали самую безграмотную звезду российского шоу-бизнеса

По уровню грамотности можно понять, насколько человек образован и эрудирован. К сожалению, некоторые отечественные селебрити с треском провалили этот тест.

Наверняка многие уверены, что самой глупой звездой российского шоу-бизнеса является Ольга Бузова. Она известна своими перлами, абсурдными и нелогичными высказываниями. Недалеко от теледивы ушел певец Дима Билан — уровень его IQ крайне низок. Но есть персона, которая «переплюнула» их обоих.

Речь идет о Филиппе Киркорове. В Сети давно заметили, что он в плохих отношениях с русским языком. Король российской эстрады не раз говорил, что окончил школу в Москве с золотой медалью, но это не похоже на правду. Вопиющая безграмотность артиста уже стала предметом насмешек. Киркоров делает нелепейшие ошибки, за которые стыдно даже ученикам младших классов. Например, в списке «грехов» Филиппа Бедросовича «маями» и «сватьба». Кроме того, он часто забывает о тире, запятых и других знаках препинания. В среднем в постах артиста на три слова приходятся четыре ошибки.