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Киноафиша Статьи В трех хитах СССР нашли одну и ту же вопиющую ошибку: учителя не стерпят

В трех хитах СССР нашли одну и ту же вопиющую ошибку: учителя не стерпят

7 сентября 2022 18:15
В трех хитах СССР нашли одну и ту же вопиющую ошибку: учителя не стерпят

Судьба этого глагола в советских фильмах складывалась по-разному.

Стоит кому-то употребить слово «кушать» вместо «есть», как блюстители русской грамматики обрушиваются с жесткой критикой. Однако этот глагол встречается в трех культовых фильмах СССР.

Так, давно уже стала легендарной фраза Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» про «кушать подано».

Один из главных героев «Мимино» шофер Рубик в исполнении блистательного Фрунзика Мкртчяна употребляет этот глагол даже два раза. Он спрашивает Валико, почему тот не «кушает кефир». А дальше следует знаменитая сцена в зале суда со словами, что «такую неприязнь он испытывает к потерпевшему, что кушать не может».

А в «Кавказской пленнице» дядя Нины переводит для Шурика произнесенную Бывалым фразу как «Приятного аппетита! Кушайте, кушайте!». И только в этом случае употребление глагола «кушать» допустимо с точки зрения правил русского языка и не является ошибкой, так как речь идет о повелительном наклонении.

Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи" (1971)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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