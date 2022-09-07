В трех хитах СССР нашли одну и ту же вопиющую ошибку: учителя не стерпят
Судьба этого глагола в советских фильмах складывалась по-разному.
Стоит кому-то употребить слово «кушать» вместо «есть», как блюстители русской грамматики обрушиваются с жесткой критикой. Однако этот глагол встречается в трех культовых фильмах СССР.
Так, давно уже стала легендарной фраза Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи» про «кушать подано».
Один из главных героев «Мимино» шофер Рубик в исполнении блистательного Фрунзика Мкртчяна употребляет этот глагол даже два раза. Он спрашивает Валико, почему тот не «кушает кефир». А дальше следует знаменитая сцена в зале суда со словами, что «такую неприязнь он испытывает к потерпевшему, что кушать не может».
А в «Кавказской пленнице» дядя Нины переводит для Шурика произнесенную Бывалым фразу как «Приятного аппетита! Кушайте, кушайте!». И только в этом случае употребление глагола «кушать» допустимо с точки зрения правил русского языка и не является ошибкой, так как речь идет о повелительном наклонении.