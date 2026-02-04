Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи В «Трех богатырях» этот персонаж переврали: в анимации фигуристая красотка, а в реальности дикая амазонка — даже Добрыне надавала тумаков

4 февраля 2026 14:15
Кадр из мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта»

В чем ошиблись создатели. 

Во Вселенной богатырей особое место занимают спутницы витязей. Одной из которых является Настасья.

Какая в мультфильме, если забыли

Жена Добрыни красавица-блондинка с роскошной фигурой. Она очень заботливая и немного сварлива. Пока муж совершает ратные подвиги Настасья предпочитает сидеть дома и варить борщи, верно ожидая мужа со службы. Однако у героини есть исторический прототип.

Кто такая Настасья Микулишна

На самом деле Настасья Микулишна — младшая дочь богатыря-пахаря Микулы Селяниновича и родная сестра богатырши Василисы Микулишны. Ее главным отличием является нечеловеческая сила. В некоторых сюжетах она предстает как великанша. Она — поляница, то есть женщина-воин, и использует силу для борьбы с врагами. В этом она отличается от старшей сестры, которая полагается на женскую хитрость, а не на мощь.

Настасья в былинах связана с образом Матери-Земли и потому считается непоколебимой. Характер у нее порой беспокойный, но в любви она остается верной. После свадьбы с Добрыней она по преданиям ждала его из Орды двенадцать лет и верна была только ему. Удивительно, но в одной из версий, Настасья при первой встрече с Добрыней его серьезно поколотила. Так и началась любовь

Фото: Кадр из мультфильма «Три богатыря и принцесса Египта»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
