В топе гениального Кодзимы 12 фильмов, из них два снял Тарковский: после просмотра придумал хиралий и Death Stranding

Он не просто геймдизайнер — он режиссёр с джойстиком вместо камеры. Хидео Кодзима всегда говорил, что видеоигры — это новое кино.

И чтобы создавать такие игры, он ежедневно смотрит фильмы. Буквально каждый день, десятилетиями. А потом — долго осмысливает. У него нет «любимых» фильмов, но есть те, что повлияли на него.

В большом интервью гений рассказал, какие 12 картин оставили след в его душе. Среди них — не блокбастеры, а философские притчи, безумные драмы и визуальные эксперименты. Именно они сформировали его стиль, а из некоторых — буквально выросли герои Death Stranding и концепция хиральной сети.

«Казино Рояль» (2006)

Именно в нем Кодзима впервые подметил Мадса Миккельсена. Этот образ и стал отправной точкой для приглашения актёра в Death Stranding. Кодзима называет фильм «точкой входа» в творчество Миккельсена и в мир датского кино.

«Вальгалла: Сага о викинге» (2009)

Фильм Николаса Виндинга Рефна Кодзима увидел только благодаря другу из Голливуда, который выслал диск по почте. Так началось его знакомство с Рёфном и датской школой абсурдного насилия. Эта мрачная медитативность потом проросла в мизансценах Death Stranding.

«Дилер 2» (2004)

Ещё один фильм Рёфна, в котором снялся Миккельсен. Сочетание холодной отрешённости и внутреннего надлома актёра Кодзима называет главным поводом пригласить его на роль Клиффа Бутта. Да и сам режиссер получил камео в его культовой арт-хаус игре.

«Охота» (2012)

Один из любимых фильмов Кодзимы с Мадсом. Именно здесь, по его словам, раскрылась «сила молчаливого сопротивления» — архетип, который впоследствии вдохновил образы героев в Metal Gear и Death Stranding.

«Солярис» (1972), «Сталкер» (1979)

Ленты Андрея Тарковского Кодзима увидел по телевизору ещё в детстве. Говорит, что поначалу засыпал, не понимая смысл, но потом возвращался к этим фильмам снова и снова.

«Они были как медитативная головоломка», — вспоминает он. Аналогичным образом работают и его игры, которые сперва кажутся непонятными.

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Кодзима признаёт: в детстве ничего не понял, но «чувствовал пространство». Со временем этот фильм стал для него эталоном философской фантастики. Отсюда — любовь к молчанию, к ритму, к огромному белому ничто.

Дэвид Линч во всей красе

«Голова-ластик» (1977), «Человек-слон» (1980), «Синий бархат» (1986), «Дюна» (1984), «Твин Пикс» (1990–2017). Дэвид Линч, по словам Кодзимы, оказал на него «самое противоречивое и мощное» влияние.

Особенно «Твин Пикс»: «Я ничего не понимал — но именно в этом и была магия». Линч научил его не бояться абсурда, не объяснять, доверять ощущению.

Кодзима говорит: «Я смотрю фильмы каждый день. Идеи в играх — это не прямое цитирование. Это внутренний осадок, трансформация после просмотра». Death Stranding — именно такой осадок. Смесь Кубрика, Тарковского, Рёфна и Линча, прошедшая сквозь японскую душу.

Лишь 7 фильмов в истории держат идеальный рейтинг 100/100 вот уже дольше 15 лет — ни Нолана, ни Тарантино в списке нет.