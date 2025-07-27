В топ-25 лучшего супергеройского кино в истории нет «Войны бесконечностей» и «Фантастической четверки» — зато есть японский трэш с оценкой 5.3

Вот вы спросите: где «Нет пути домой»? Где «Фантастическая четверка: Первые шаги», которую критики уже нарекли одним из лучших релизов Marvel за последние годы? А вот нет их. Журнал Esquire решил устроить генеральную ревизию супергеройского наследия и составил список 25 лучших фильмов жанра — и это не тот рейтинг, который вы ждали.

Старичок в красных колготках — снова герой

На первом месте — «Супермен» 1978 года. Кристофер Рив в лосинах, спецэффекты с душой и святая наивность, от которой современный зритель может разве что слегка прослезиться. По версии Esquire, именно с этой ленты все началось — и до сих пор никто не переплюнул. Смело? Спорно? Безусловно.

Человек-паук против осьминога и внутренних демонов

Второе место — «Человек-паук 2» Сэма Рэйми. Та самая история, где Питер Паркер страдает, теряет силу, мечется между героизмом и личным счастьем и, наконец, идет навстречу судьбе, чтобы подраться с одним из лучших злодеев на экране — Доктором Осьминогом в исполнении Альфреда Молины.

Лента, которая на полном серьезе задала планку для всей супергероики нулевых, и уж с ее-то высоким результатом спорить смысла нет.

Хит Леджер и пепел Готэма

Бронза — у «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Серьезный тон, зловещий Джокер, цитаты, которые ушли в народ («Почему ты такой серьезный?»), и криминальный сюжет, замаскированный под фильм про человека в маске.

Признать его лучшим фильмом про Бэтмена — легко. Лучшим супергеройским — тут уж можно и нужно обсуждать.

Командная работа и семейные ценности

Дальше в топе — «Мстители» (2012), первый суперкроссовер Marvel, где Тони, Стив и Тор еще успевали обмениваться остротами между экшен-сценами. А на пятом месте — «Суперсемейка» Брэда Берда, супергеройская сатира, где все ходят в обтягивающем и страдают от выгорания.

А где все остальное?

А теперь внимание: «Войны бесконечности» в списке нет. «Нет пути домой» — тоже мимо. «Фантастическая четверка: Первые шаги», которая, между прочим, безумно понравилась критикам и собрала отличные зрительские оценки, Esquire проигнорировал.

Зато нашлось место «Шазаму!», «Суперу» (не путать с «Суперменом»!) Джеймса Ганна и «Ворону» 1994 года. Ностальгия? Артхаусная смелость? Или просто список по принципу «мы тут умнее всех» — каждый решает сам.

И немного совсем уж странного

Есть в рейтинге и откровенно неожиданные находки: «Новый Камен Райдер» (японский сюр-боевик на стероидах с красноречивыми 5.3 на КП), «Громовержцы*» (при том что фильм провалился в прокате и понравился зрителям как минимум меньше тех же «Первых шагов»), «Люди Икс 2», но — внезапно — ни одного фильма про Дэдпула.

Вывод: странный, но бодрый список

В сухом остатке: половина списка — признанная классика, с которой и правда не поспоришь. Вторая половина — повод погуглить и пересмотреть пару странных лент.

Если бы это был личный плейлист фаната супергероики — вопросов бы не было. Но как «топ лучших всех времен» — выглядит как минимум странно. Хотя, может, Esquire просто решил быть тем самым другом, который на фразу «посоветуй что-то из супергеройского» отвечает: «Смотри “Супер”, он глубокий».

Ранее мы писали: Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»