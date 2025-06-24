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В топ-10 любимых фильмов Майки Мэдисон попала лишь одна драма с Борисовым — не «Купе №6» и даже не «Анора»

24 июня 2025 11:50
В топ-10 любимых фильмов Майки Мэдисон попала лишь одна драма с Борисовым — не «Купе №6» и даже не «Анора»

Талантливая артистка обожает картины о сильных женщинах.

Американская актриса Майки Мэдисон, прославившаяся после «Однажды в… Голливуде», а в 2025 году получившая «Оскар» за роль в «Анора» Шона Бейкера, попала в список тех, чье мнение решило судьбу рейтинга лучших фильмов XXI века по версии The New York Times.

Более 500 кинематографистов — режиссеров, актеров, сценаристов — прислали редакции свои любимые ленты. И среди десятка избранных от Майки оказался один особенно неожиданный — российский фильм с ее партнером по «Аноре» Юрой Борисовым.

В топ-10 любимых фильмов Майки Мэдисон попала лишь одна драма с Борисовым — не «Купе №6» и даже не «Анора»

Речь о «Капитане Волконогове бежал» — ленте Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, вышедшей в 2021 году. Это антиутопический триллер, пропущенный через стилистику комикса и трагедии, в котором Борисов сыграл офицера, ставшего мишенью своей же системы. По словам Мэдисон, именно этот фильм открыл ей актера, с которым они позже встретились на съемочной площадке «Аноры». А еще — поразил.

Что еще любит Майки?

Если у Брайана Кокса в списке доминировали тяжелые притчи и социальные драмы, то у Майки — кино о чувствах, свободе и одиночестве. Почти все фильмы из ее десятки — истории про людей на грани: страсти, бунта или отчаяния.

В топ-10 любимых фильмов Майки Мэдисон попала лишь одна драма с Борисовым — не «Купе №6» и даже не «Анора»
  • «Портрет девушки в огне» (2019) Селин Сьяммы — камерная история о любви и невозможности быть вместе. Картина, снятая почти без музыки, но с таким напряжением, что горят не только картины, но и воздух между кадрами. Майки называет этот фильм «совершенным примером, как тишина может быть громче слов».
  • «Жизнь Адель» (2013) — еще одна история любви, на этот раз с французским надрывом. Любовь, которую не вынесла сама жизнь. Жесткий, откровенный и болезненный фильм, многими любимый, столькими же — проклятый. Но равнодушных у него нет.
  • «Проект “Флорида”» (2017) — детство на обочине, за забором Диснейленда. Неожиданный взгляд на Америку, в которой не все разрисовано под мечты. Майки говорит, что фильм изменил ее взгляд на «счастье в кадре».
  • «Мандарин» (2015) — снятый на iPhone фильм о специфических женщинах в Лос-Анджелесе. Энергичный, дерзкий, настоящий. По атмосфере — прямой родственник «Аноры». Недаром их снимал один и тот же режиссер, Шон Бейкер.
  • «Перед закатом» (2004) — вторая часть романтической трилогии Ричарда Линклейтера. Разговорный фильм о двух людях, которые не могут быть вместе, но и забыть друг друга не могут. Вечное «а что если».
  • «Почти знаменит» (2000) Кэмерона Кроу — фильм про музыку, взросление и немного одиночества даже в толпе. В главной роли — молодость и Кейт Хадсон. В одном интервью Майки призналась, что на этом фильме «выросла».
  • «Девушка с иглой» (The Girl With the Needle) — сюрприз списка, мощный датский фильм, черно-белый и ледяной. Драма об отчаянии и социальных трещинах — по духу ближе к Ханеке, чем к Бейкеру. Но в списке Мэдисон такие вещи не удивляют.
  • «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) Джорджа Миллера — глоток бензина, песка и феминистского гнева.
  • И еще один вкрапление Вуди Аллена: «Вики Кристина Барселона». Стильная, разговорная, легкая, но с долей внутренней боли история о желаниях, которые невозможно уместить в одной жизни. Или в одной паре.

Выбор Майки Мэдисон — это кино на острие: острое, интимное, иногда лиричное, иногда беспощадное. Это истории про женщин, у которых есть голос, про отношения, в которых есть риск, и про людей, которые ищут себя на фоне того, что рушится.

В этот список вполне могла бы попасть и сама «Анора». Но актриса — скромна. Вместо этого она отдала голос другим — и в том числе русскому фильму, где один бегущий герой задал ей планку партнерства, которая принесла ей главную награду в карьере.

Ранее мы также писали: Вновь русский поэт, вновь смерть в 37: новый голливудский фильм Борисова основан на трагичной реальной истории звезды «Острова проклятых»

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Анора» (2024), «Капитан Волконогов бежал» (2021), «Портрет девушки в огне» (2019)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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