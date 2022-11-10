В Томаса из «Черной жемчужины» была влюблена каждая: годы его не украсили (фото)

Ради мечты об актерской карьере Габриэль Коррадо бросил учебу в медицинском университете. Как показало время, это решение было удачным: он стал звездой экрана, в которого с первого взгляда влюблялись чуть ли не все женщины мира.

Самым ярким и запоминающимся героем актера стал Томас Альварес-Толедо из сериала «Черная жемчужина». Проект завершился в далеком 1995 году, и поклонники с огорчением обнаружили, что прошедшие годы не украсили артиста, а напротив, превратили его в престарелую звезду кино.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного: в этом году аргентинский актер отметит свое 62-летие. Со своей карьерой он до сих пор не закончил и вполне успешно совмещает ее с личной жизнью. В браке с Констанце Ферауд, зарегистрированном в 1989 году, у знаменитости появилось трое детей: сын Лукас, дочери Люсия и Клара.