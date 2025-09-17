Меню
Статьи

В титрах только звезды: Устюгов, Акиньшина и Высоцкая на одном экране — новый фильм может стать главным событием осени

17 сентября 2025 07:29
В титрах только звезды: Устюгов, Акиньшина и Высоцкая на одном экране — новый фильм может стать главным событием осени

Режиссер нащупала формулу успеха.

Надежда Михалкова снова решила поиграть с ожиданиями зрителей. Если ее дебютный хоррор «Проигранное место» вызвал споры и критику, то второй проект — мини-сериал «Номинация» — неожиданно запустил волну хвалебных отзывов.

Теперь она идет дальше и берется за социальную драму не без помощи семейных связей. И настолько звездный каст уже обещает картине зрительский интерес.

Новый фильм Михалковой получил название «Огненный мальчик». В касте родная сестра режиссера Анна, ее сноха Юлия Высоцкая, а также Оксана Акиньшина и Александр Устюгов. Для Надежды это уже почти фирменный прием — звать в проекты родственников.

Сама она в этот раз в кадре не появилась, ограничившись ролью соавтора сценария. Зато позвала на саундпродюсирование Диану Арбенину. Все эти решения явно сработали, как и предполагалось: фильм добавили в список ожиданий на «Кинопоиске» почти две тысячи зрителей.

Про материнскую любовь

Главный герой — московский подросток Макс. Избалованный, упрямый и абсолютно потерянный в жизни. Его мать — депутат Госдумы, которая выстроила сыну карьеру на годы вперед: престижное образование, престижная работа, престижное будущее. Но забыла про самое простое — поговорить с ним по душам.

В титрах только звезды: Устюгов, Акиньшина и Высоцкая на одном экране — новый фильм может стать главным событием осени

А потом случается трагедия в ночном клубе. Макс становится причастным к событиям, которые могут перечеркнуть карьеру матери и заставить ее выбирать между властью и единственным сыном.

Для самого подростка это становится точкой взросления: впервые он понимает, что ответственность за поступки лежит только на нем самом.

Прокатчиком выступаетт компания «Вольга», а премьера назначена на 6 ноября. «Огненный мальчик» уже называют одной из главных российских премьер осени — и дело не только в животрепещущей теме.

У фильма бесспорно сильный актерский состав и узнаваемая фамилия в титрах. Драма может собрать в прокате хорошую сумму, как минимум, из-за огромной фан-базы Устюгова и репутации Михалковых. О том, получилось ли реализовать идею достойно, поговорим уже позже.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны», из фильма «Огненный мальчик» (2025 г.)
