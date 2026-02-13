Оповещения от Киноафиши
В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

13 февраля 2026 16:11
В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

Скопировали так круто, что даже получили «Оскар».

Вы наверняка видели «Отступников». Хотя бы краем глаза, хотя бы кусочками по телевизору: ДиКаприо с затравленным взглядом, Джек Николсон с бритвой, Мэтт Дэймон в идеальной форме.

Фильм, который дал Мартину Скорсезе его единственный «Оскар» за режиссуру — ирония, над которой смеются до сих пор. Но вот вопрос: вы знали, что это ремейк?

В 2002 году в Гонконге вышел триллер «Двойная рокировка». Сюжет тот же: мафия внедряет своего человека в полицию, полиция внедряет своего в мафию, оба знают о существовании «крота», оба пытаются вычислить друг друга.

Там не было Бостона, ирландской братвы и Уолберга с его вечными подколами. Зато там был Энди Лау и Тони Люн, а финал получился настолько болезненным, что его переснимать никто не рискнул — даже Скорсезе.

В титрах ни слова — а ведь этот культовый фильм с ДиКаприо всего лишь ремейк: большинство зрителей не в курсе

Американская версия вышла спустя четыре года. Скорсезе не стал копировать кадр в кадр: он перенес историю в Южный Бостон, заменил азиатскую мафию на ирландскую и нанял актеров, у которых за плечами уже была увесистая коллекция наград.

Леонардо ДиКаприо здесь уже не похож на того красавчика с «Титаника». Его Костиган — вымотанный, нервный, живущий в режиме вечного страха. Критики до сих пор ломают голову, кто выиграл в этом раунде. Гонконгские зрители уверены, что их версия более драматичная и глубокая.

Американская академия тоже выразила свое мнение однозначно: четыре «Оскара», включая главный приз. А сборы перевалили за 290 миллионов долларов при бюджете 90.

Спор бессмысленный, но факт остается фактом: «Отступники» — один из самых удачных ремейков в истории. И между тем Голливуд периодически шушукается о приквеле или спин-оффе.

Фото: Кадр из фильма «Отступники» (2006), «Двойная рокировка» (2002)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
