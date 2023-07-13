В тесноте и антисанитарии: Настенька из «Морозко» не заработала даже на жилье

Наталья Седых увековечила себя ролью Настеньки в сказке «Морозко». Актрисе прочили оглушительный успех в кино, однако она пошла по другому пути.

В 70-е Седых отвергала все предложения режиссеров и сосредоточилась на карьере балерины. Она участвовала во многих известных постановках, среди которых «Анна Каренина», «Щелкунчик», «Спящая красавица» и другие. Однако примой Большого театра Наталья Евгеньевна так и не стала. Она годами оставалась без сольных партий. По словам артистки, ей часто не хватало везения.

Популярность и востребованность Седых шли на спад. Звезда «Морозко» пыталась устроить личную жизнь, но ей не везло и здесь. Ее супруг Виктор Лебедев оказался неприспособленным к быту человеком, а потом и вовсе ушел к другой женщине. После развода Седых осталась одна с сыном Алексеем.

Сегодня Наталья Евгеньевна живет в небольшой квартире, которая досталась ей от отца. Жилье Седых выглядит бедным и тесным, а в одной из комнат царят беспорядок и антисанитария. Печально, что за долгую карьеру ей не удалось заработать на хорошую и просторную квартиру.