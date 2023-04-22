В тесноте да не в обиде: в каких условиях вынужден жить Дмитрий Борисов с двумя малышами

Дмитрий Борисов давно построил себе карьеру на отечественном телевидении. Регулярно он выходит в эфир шоу «Пусть говорят» и занимает сразу несколько административных должностей. При этом такая популярность совсем не сказалась на жилищных условиях знаменитости.

Дело в том, что Борисов несколько раз показывал в личных блогах свою квартиру, где живет с двумя маленькими собаками. Журналист хвастался кухней, коридором с гардеробом и собственным кабинетом, что не оставили без внимания подписчики.

Как отметили фанаты, квартира Борисова похожа на самую обычную хрущевку. Дизайнерский ремонт позволил ему расширить пространство, но даже на снимках ощущается, как тесно телеведущему с его питомцами.

«Какая у вас кухонька маленькая!» — удивляются подписчики.

Сам телеведущий при этом держит в тайне подробности личной жизни. Поклонники даже не знают, в каком районе столицы живет звезда экрана и встречается ли с кем-нибудь.