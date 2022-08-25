В тени знаменитой матери: вы удивитесь, как сейчас живут дети Натальи Варлей

Звездные наследники не могут похвастаться такими же достижениями, что их мама.

Актриса Наталья Варлей стала матерью двоих сыновей. Первенца Василия артистка родила в 1972 году и дала ему свою фамилию. Все потому, что Владимир Тихонов отказался от отцовства. Второй ребенок Александр появился у звезды в 1985-м. Имя его отца знаменитость тщательно скрывает.

Дети актрисы оказались в тени своей знаменитой матери. Василий пробовал пойти по стопам родительницы и в девятилетнем возрасте засветился вместе с ней в ленте «Переходный возраст». Однако на этом карьера звездного наследника завершилась.

Позднее Варлей работал и лаборантом, и водителем троллейбуса. В конечном итоге он нашел себя в сфере дизайна. Старший сын артистки был женат и стал отцом. Внука Натальи Владимировны зовут Евгений.

А вот младший сын Варлей все-таки смог найти свое место в кинематографе. Александр стал режиссером и сценаристом, однако пока его достижения не могут сравниться с триумфом матери. Также звездный наследник увлекается музыкой и выступает в составе группы The BeatLove.