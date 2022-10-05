В тени «кавказской пленницы»: сестра Натальи Варлей пропала с экранов не просто так

Далеко не все знают, что у известной актрисы Натальи Варлей есть младшая сестра, которая также пробовала свои силы в кинематографе. В копилке Ирины Варлей даже есть проекты, в которых она засветилась в главной роли.

Впервые на экранах Ирина появилась, когда ей было 16 лет. Тогда она снялась в фильме под названием «Вальс». Однако громкий успех пришел позже: в 1972 году актриса появилась на съемочной площадке ленты «Преждевременный человек», заменив свою сестру, отказавшуюся от работы из-за беременности.

Как пишет Дзен-канал «Культурология», Ирина решила стать актрисой, увидев, какой любовью зрителей пользуется ее родственница. Однако в итоге она оказалась в тени «кавказской пленницы», и хотя критики прочили Варлей блестящее актерское будущее, звезда от него отказалась добровольно.

Съемкам в кино она предпочла тихую и размеренную жизнь. Ирина Варлей призналась, что пропала с экранов, поскольку закулисье актерской профессии показалось ей слишком жестоким и несправедливым. Впоследствии она устроилась на работу в столичный Госархив, где, согласно информации в Сети, трудится и по сей день.