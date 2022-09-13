В тени бывшей жены: куда пропал с экранов победитель «Народного артиста»

Алексей Гоман стал известен на всю страну в 2003 году, когда выиграл в конкурсе «Народный артист». После этого музыкант часто мелькал в различных шоу и выпустил несколько альбомов, однако со временем исчез из поля зрения публики. Как оказалось, музыкант не остался в восторге от блеска шоу-бизнеса.

Некогда известный артист все еще занимается творчеством. Например, он пишет композиции для своей бывшей супруги Марии Зайцевой, известной по группе #2Маши, с которой воспитывает дочь Александрину. Кроме того, он регулярно выступает в качестве члена жюри и эксперта в различных проектах, а в 2017 году даже отправлялся в командировку в Сирию, где выступал для российских военных.

Как признается сам Гоман, он все еще любит музыку и не собирается заниматься чем-либо еще. Однако он не любит информационный шум, к которому стремятся многие его коллеги, поэтому предпочитает скромно работать в студии, ведь искусство для него важнее всего.