В тени Андрейченко: в чей голос из «Мэри Поппинс, до свидания!» влюбилась вся страна

Семейный мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!» запомнился советскому зрителю не только трогательным сюжетом, но и музыкальными номерами. Особенно фанаты выделяли хит «Ветер перемен», который исполняет главная героиня. При этом далеко не все поклонники догадывались, что записывала песню совсем не Наталья Андрейченко.

По словам композитора Максима Дунаевского, работавшего над музыкой к фильму, сначала создатели картины написали все композиции, а уже после начали приглашать актеров на пробы. И когда на роль Мэри Поппинс утвердили Андрейченко, стало ясно, что ее манера исполнения не идеально подходит для фильма и ее героини.

Поэтому Дунаевский и режиссер Леонид Квинихидзе решили найти актрису, которая будет петь их песни. Они прослушали несколько знаменитостей, но остановились на Татьяне Ворониной: по их мнению, именно ее голос подходил к картине.

Воронина, как пишет портал Kino-teatr, не отказала Дунаевскому и Квинихидзе, но фильм не сделал ее звездой. Фанаты были уверены, что все песни исполняет Андрейченко, и она осталась в тени своей коллеги.