В Театре Сатиры стало не до смеха, когда заговорила любовница Миронова: насилие, издевательства и не только

О нравах, которые царят за кулисами культурных учреждений, догадываются далеко не все зрители. Поэтому, когда секреты театров выплывают наружу, это производит эффект разорвавшейся бомбы.

Последний раз такую сенсацию спровоцировала любовница Андрея Миронова. По крайней мере, именно о близких отношениях с известным артистом всегда охотно рассказывала Татьяна Егорова, прямо называя себя его тайной женой.

Она, как и культовая звезда, тоже работала в Театре Сатиры. Но у актрисы был еще и писательский опыт: несколько лет назад она выпустила мемуары, которые сразу же стали скандальными. В книге Егорова не только описала их близкие отношения с Мироновым, но и то, что происходило в театре.

По словам актрисы, ее коллеги часто встречались с харассментом от режиссера Валентина Плучека. Он давал роли исключительно своим фавориткам, в числе которых была, например, Татьяна Васильева. Но затем актриса попала в немилость, и постановщик начал над ней издеваться.

Свою порцию оскорблений и унижений получал и Миронов. Егорова уверяла, что Плучек постоянно изводил артиста, намеренно лишая его работы. После таких откровений в книге коллеги актрисы по Театру Сатиры отвернулись от нее и наотрез отказались общаться.