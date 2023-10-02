В театре не оправдали надежд: самая бездарная актриса России больше не выйдет на сцену
Неприязнь зрителей оказалась взаимной.
Актрису Наталью Рудову нередко называют самой бездарной актрисой страны. Хотя она, безусловно, обладает очень привлекательной внешностью, игру артистки зрители считают деревянной и неправдоподобной. К радости публики, недавно стало известно, что больше Наталья на сцену не выйдет.
В беседе со СМИ Рудова сообщила, что не появляется в театре по собственному желанию, а вовсе не из-за дефицита предложений. Звезда рассказала, что предпочитает стоять перед камерой, а не перед залом, полным зрителей. Актриса заявила, что прямой контакт с людьми ей не нравится. Она не нуждается ни в аплодисментах, ни в одобрении публики. Вместо этого Рудова предпочитает работать на съемочной площадке.
Впрочем, зрители считают, что Наталья лукавит. По мнению пользователей Сети, такая бездарность попросту не нужна ни в одном театре.
«А режиссеры будто в очереди стоят и молятся на нее», «Ей, как и Бузовой, только падших женщин играть», — пишут люди в Интернете.