В театре не оправдали надежд: самая бездарная актриса России больше не выйдет на сцену

Актрису Наталью Рудову нередко называют самой бездарной актрисой страны. Хотя она, безусловно, обладает очень привлекательной внешностью, игру артистки зрители считают деревянной и неправдоподобной. К радости публики, недавно стало известно, что больше Наталья на сцену не выйдет.

В беседе со СМИ Рудова сообщила, что не появляется в театре по собственному желанию, а вовсе не из-за дефицита предложений. Звезда рассказала, что предпочитает стоять перед камерой, а не перед залом, полным зрителей. Актриса заявила, что прямой контакт с людьми ей не нравится. Она не нуждается ни в аплодисментах, ни в одобрении публики. Вместо этого Рудова предпочитает работать на съемочной площадке.

Впрочем, зрители считают, что Наталья лукавит. По мнению пользователей Сети, такая бездарность попросту не нужна ни в одном театре.