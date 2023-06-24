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В театре Меньшикова творится вакханалия: всех подставила известная актриса

24 июня 2023 09:15
В театре Меньшикова творится вакханалия: всех подставила известная актриса

Руководству сцены срочно пришлось менять репертуар.

Кристина Бабушкина известна как актриса популярных сериалов и звезда театра имени Ермоловой. Однако теперь ее имя фигурирует и в криминальных сводках, так как она вместе с мужем была задержана сотрудниками полиции.

По данным СМИ, автомобиль Бабушкиной остановили сотрудники ДПС, чтобы проверить документы. Но в итоге они обнаружили пакетики с белым порошком, который, предположительно, является запрещенным веществом.

В итоге Бабушкину поместили под стражу вместе с супругом. И из-за этого Олег Меньшиков, художественный руководитель театра имени Ермоловой, был вынужден отменить спектакль с участием актрисы. Судя по официальному сообщению, постановка «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ» не состоится. Судьба же следующего спектакля, который должен пройти 1 июля, неизвестна.

Сама Бабушкина пока никак не комментировала ситуацию. При этом мать ее мужа Андрея Гануцаева уверена, что супругам подбросили запрещенные вещества и они полностью невиновны.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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