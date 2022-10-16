В татуировках и с пирсингом: как сейчас выглядит и чем занимается 37-летний сын Цоя

Великий рокер Виктор Цой погиб более тридцати лет назад. У музыканта остался маленький сын по имени Александр, который почти не помнит знаменитого папу.

Сейчас Александру Цою 37 лет. Молодой человек избегает шоу-бизнеса и долгое время старался держаться в тени. Александр с детства полюбил музыку – он играл в группе Para bellvm, а позже создал собственную — «Ронин». Александр Цой сам пишет музыку и тексты, а также увлекается мотоциклами. Он чтит наследие отца и занимается популяризацией творчества группы «Кино».

Александр Цой женат на женщине по имени Елена Осокина.

У пары есть ребенок, однако подробностей личной жизни Цой-младший не афиширует. Внешне молодой человек мало похож на знаменитого отца, однако ему, как и Виктору Цою, близок рокерский стиль – у молодого музыканта длинные волосы и много татуировок.