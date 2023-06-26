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В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс

26 июня 2023 08:00
В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс

Тонкая и звонкая.

Татьяна Тарасова была признана заслуженным тренером СССР еще в 1975 году. Легендарная наставница воспитала не одно поколение чемпионов. Сама Тарасова была вынуждена оставить спортивную карьеру в 19 лет из-за травмы.

Поклонники «Ледникового периода» вряд ли помнят, как легенда спорта выглядела в молодости. Глядя на снимки юной Татьяны Тарасовой, трудно поверить, что эта стройная и миловидная девушка выросла в первоклассного тренера.

«Роскошная Татьяна Анатольевна! И тогда, и сейчас», «Худенькая такая», «Само очарование и обаяние», «Красивая какая! Мадонна», «Вы очень похожи на своего отца», — писали восторженные фанаты в соцсетях.

В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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