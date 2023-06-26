В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс

Татьяна Тарасова была признана заслуженным тренером СССР еще в 1975 году. Легендарная наставница воспитала не одно поколение чемпионов. Сама Тарасова была вынуждена оставить спортивную карьеру в 19 лет из-за травмы.

Поклонники «Ледникового периода» вряд ли помнят, как легенда спорта выглядела в молодости. Глядя на снимки юной Татьяны Тарасовой, трудно поверить, что эта стройная и миловидная девушка выросла в первоклассного тренера.