В такую сложно не влюбиться: от фото молодой Тарасовой учащается пульс
Тонкая и звонкая.
Татьяна Тарасова была признана заслуженным тренером СССР еще в 1975 году. Легендарная наставница воспитала не одно поколение чемпионов. Сама Тарасова была вынуждена оставить спортивную карьеру в 19 лет из-за травмы.
Поклонники «Ледникового периода» вряд ли помнят, как легенда спорта выглядела в молодости. Глядя на снимки юной Татьяны Тарасовой, трудно поверить, что эта стройная и миловидная девушка выросла в первоклассного тренера.
«Роскошная Татьяна Анатольевна! И тогда, и сейчас», «Худенькая такая», «Само очарование и обаяние», «Красивая какая! Мадонна», «Вы очень похожи на своего отца», — писали восторженные фанаты в соцсетях.
Фото: соцсети, Globallookpress.com