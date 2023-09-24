В такую и священник влюбится: Мэгги из «Поющих в терновнике» должна была сыграть другая актриса

Экранизация романа «Поющие в терновнике» увидела свет в начале 80-х и мгновенно завоевала популярность не только у себя на родине, но и во всем мире. Однако зрители не были довольны исполнительницей главной роли Рэйчел Уорд.

По мнению публики, Рэйчел, которой во время съемок было лишь 26 лет, не отличалась ни талантом, ни эффектной внешностью. Своим появлением она только портила каждую сцену, а ее Мэгги Клири выглядела в кадре зажатой и скованной.

Как оказалось, Уорд была далеко не единственная, кого рассматривал режиссер Дэрил Дьюк.

Второй претенденткой была Джейн Сеймур, известная своей красотой и обаянием. И именно Сеймур, как считала публика, лучше бы справилась с этой работой.

Однако Сеймур не попала в фильм, а мир узнал о ней благодаря картине «Живи и дай умереть». И в истории кино она осталась как одна из самых эффектных подружек Джеймса Бонда.