В таком виде на публике появляться нельзя: фанаты вынесли вердикт 55-летней Сальме Хайек

Сальма Хайек решилась на смелый поступок. Актриса восхитила фанатов, от которых не стала прятать свою естественную красоту.

В социальных сетях 55-летняя звезда опубликовала фотографию, на которой предстала без косметики на лице. Поклонники, которые привыкли видеть Хайек с ярким макияжем, остались довольны настолько, что вынесли знаменитости вердикт.

«Ты потрясающая! Твоя кожа выглядит здоровой и сияющей», «Такая естественная и подтянутая», «Невероятная красота», «Без макияжа вообще огонь», — подметили интернет-пользователи в комментариях к публикации артистки.

Кроме того, фанаты потребовали, чтобы актриса всегда выходила в свет без косметики. Так, по их мнению, она выглядит моложе и привлекательнее. А вот при полном параде Хайек, напротив, на публике появляться запретили.