В таком можно жить: как выглядит личный вагон Киркорова, в котором он ездит по России

Король российской эстрады Филипп Киркоров знаменит любовью к роскошным вещам. Перья, блестки, золото и шик сопровождают певца везде: в жизни, на сцене и даже в путешествиях. Причем для поездок на гастроли артист не разменивается на личные самолеты. Он сразу занимает персональный вагон.

Филипп Киркоров заявлял, что в поезде гораздо проще отдохнуть между концертами. Конечно, транспорт поп-короля далек от привычных россиянам вагонов с утренними очередями в туалет и узкими полками в купе. Филипп Киркоров ездит с размахом и в шикарных интерьерах. В персональном вагоне большая полноценная спальня с огромной кроватью, позолоченные краны в ванной, персональные душевые и туалеты. Вся мебель выполнена на заказ, даже освещение внутри необычное, а дорогое и вычурное.

Когда певец снял небольшой тур по оборудованным внутри комнатам, многие оценили роскошное убранство и отметили, что у большинства квартиры меньше и хуже, чем вагон Киркорова.