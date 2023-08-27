В такого сложно не влюбиться: вот как выглядит и живет сын Владислава Листьева

За свою короткую жизнь 38-летний Владислав Листьев сделал очень многое для российского телевидения. До сих пор его считают одним из самых популярных и успешных журналистов, память о котором не стерлась даже после его смерти.

Амбиции и новые идеи постоянно толкали его вперед не только в работе, но и в личной жизни. Листьев пытался обрести счастье в браке трижды, но раз за разом разыгрывались трагедии. Наследник от первой жены умер вскоре после рождения. Другой сын от второй жены дожил лишь до шести лет с тяжелой степенью инвалидности.

И только здоровью третьего отпрыска журналиста ничего не угрожало. Александр появился на свет в 1983 году и рос бойким и активным мальчиком. Даже несмотря на то, что его родители развелись, он поддерживал близкие отношения с известным отцом.

Так продолжалось до 1995-го года, пока Листьев не умер. Сын-подросток тяжело переживал это горе. Впоследствии он связал свою жизнь с телевидением, продолжив дело своего папы.

Сейчас 40-летний Александр Листьев — успешный продюсер развлекательных шоу и ведущий некоторых программ. Мужчина обладает довольно привлекательной внешностью, а круглые очки придают ему сходство с отцом. Но поклонницам не на что рассчитывать: наследник журналиста счастлив в браке и сам уже воспитывает троих детей.